تعرّف على الحالات التي لا يغطي فيها الضمان مركبتك

أكدت جمعية حماية المستهلك أن من حق المستهلك الحصول على ضمان جودة الصنع للسيارة من الوكيل التجاري، وأن تكون التعليمات الفنية باللغة العربية على الأقل وبصياغة واضحة ومفهومة.

ونبّهت المستهلكين إلى أن ضمان السيارة لا يشمل سوء الاستعمال ولا الحوادث ولا الأعمال التخريبية، كما لا يشمل أعمال الصيانة غير المطابقة لمواصفات المصنع، ولا يشمل كذلك الإهمال في إجراء الصيانة.