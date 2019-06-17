الشركة السعودية للصناعات العسكرية تشارك في معرض باريس الجوي غدًا

تشارك الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، غدًا الاثنين، في النسخة الـ 53 من معرض باريس الجوي 2019 م، وذلك في مركز معارض باريس لوبورجيه في العاصمة الفرنسية باريس.
ويُعد معرض باريس الجوري 2019، الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء.
وستكون مشاركة «SAMI» في المعرض الذي سيفتتحه رسميًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خلال جناح داخلي وشاليه خارجي، تهدف إلى استعراض مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العسكرية، التي تغطي وحدات أعمالها الأربع وهي: الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.
وسيتيح المعرض الذي يستمر لمدة ستة أيام فتح آفاق الفرص التجارية والاستثمارية وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة في قطاع الدفاع.
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