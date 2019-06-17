آل الشيخ يتفقد مدارس نجران و5 قيادات نسائية بالوزارة

بدأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أمس، جولته التفقدية في مناطق ومحافظات المملكة للوقوف على المشروعات والخدمات التعليمية، وخطة الاستعداد للعام الدراسي القادم. ووصل إلى منطقة نجران، صباح أمس، في زيارة تفقدية لعدد من المشروعات والخدمات التعليمية، ولقاء قيادات التعليم الجامعي والعام والمواطنين. فيما يستقبله تعليم ظهران الجنوب اليوم بـ6 مطالب.

قيادات نسائية

أصدر الدكتور حمد آل الشيخ، أمس، عددا من القرارات التي تقضي بتكليف قيادات وزارة التعليم على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع هيكلة الوزارة، ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي، متمنيا لهم التوفيق.

وتضمن تكليف آل الشيخ 5 قيادات نسائية على مستوى الوكلاء ومديري العموم بوزارة التعليم، إذ كلفت بوكالة التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان آل عامر، وكلفت بوكالة البرامج التعليمية الدكتورة تهاني عبدالعزيز البيز، وكلفت الوزارة بوكالة الابتعاث الدكتورة لينا محمد الطعيمي، وكلفت بوكالة التعليم الجامعي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيى، وكلفت بالإدارة العامة للإيفاد بدرية عبدالرحمن الغانم.

مطالب ظهران الجنوب

يضع أهالي محافظة ظهران الجنوب اليوم 6 مطالب لحل مشكلات تعانيها محافظتهم الحدودية، أمام وزير التعليم، وهو يتفقد مدارس المحافظة التعليمية، ويأتي حل مشكلة طلاب وطالبات مدارس التوأمة، وتقليص التخصصات في كلية البنات، على رأس قائمة تلك المطالب.

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مبان مستأجرة

طالب أمين مجلس الأهالي، عوض آل خزيم، بحل مشكلة معاناة طلاب وطالبات مدارس النطاق الأحمر، وازدحامهم داخل غرف مبان مستأجرة وعلى فترتين «صباحية ومسائية»، وأكد آل خزيم ضرورة دعم ميزانية إدارة التعليم وزيادة ميزانيتها من المعلمين والمعلمات والوظائف المختلفة.

كما طالب عضو المجلس البلدي حامد دليم آل زاهر، الوزيرَ آل الشيخ بمقابلة وفد الأهالي والاستماع إلى جميع المطالب وتحقيقها، خاصة استئجار مقرات جديدة في مدارس التوأمة.

تقليص التخصصات

شدد ناصر صالح القاضي، على ضرورة قيام الوزير آل الشيخ بمساءلة المسؤولين عن عملية تقليص التخصصات بكلية البنات في ظهران الجنوب إلى 3 أقسام لم يعد سوق العمل يقبل خريجاتها، وقال «في الوقت الذي انتظر الأهالي فتح أقسام طبية وهندسية وإدارية، فإذا بهم يصدمون بتقليص التخصصات».