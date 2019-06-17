السعودية اليوم / أمين منطقة جازان يناقش خطط وبرامج التوطين بالمنطقة



جيزان 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

التقى أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان بمكتبه في الأمانة اليوم ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أمين عام برنامج التوطين الموجه بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي .

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الأمانة وبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة من خلال التنسيق المستمر للأعمال والمواضيع التي تسهم في تنفيذ برنامج التوطين ، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين أمانة منطقة جازان وبين برنامج التوطين الموجه بالمنطقة إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا للتوطين الموجه بجازان .

//انتهى//

23:27ت م

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