السعودية | 5 حالات لا يشملها ضمان السيارات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 5 حالات لا يشملها ضمان السيارات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أوضحت “جمعية حماية المستهلك”، اليوم الأحد، أن ضمان السيارات لا يشمل خمس حالات؛ وفقًا للدليل الشامل لحقوق المستهلك.
وأشارت الجمعية على حسابها في “تويتر”، إلى أن الحالات هي “سوء الاستعمال – الحوادث – الأعمال التخريبية – القيام بأعمال صيانة غير مطابقة لتوصيات المصنع – الإهمال في إجراء الصيانة”.
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