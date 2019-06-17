السعودية | 5 حالات لا يشملها ضمان السيارات

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أوضحت “جمعية حماية المستهلك”، اليوم الأحد، أن ضمان السيارات لا يشمل خمس حالات؛ وفقًا للدليل الشامل لحقوق المستهلك.

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وأشارت الجمعية على حسابها في “تويتر”، إلى أن الحالات هي “سوء الاستعمال – الحوادث – الأعمال التخريبية – القيام بأعمال صيانة غير مطابقة لتوصيات المصنع – الإهمال في إجراء الصيانة”.