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لقطات توثق أمطار عسير واستمتاع الأهالي بالمناظر الخلابة
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
شهدت أجزاء من منطقة عسير، يوم أمس الأحد، هطول أمطار غزيرة تركزت على مدن أبها ومنتزهات الفرعاء والحبلة والمسقي.
ودفعت الأمطار الكثير من الأهالي والمصطافين للتوجه إلى المنتزهات من أجل الاستمتاع بالأجواء الماطرة، في ظل ما تشهده مناطق المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة.
وتوجه المصطافون إلى منطقة عسير للاستمتاع بالأجواء والمناظر الخلابة.
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