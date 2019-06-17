الان تتابع مرابي جازان بدون كهرباء.. والأهالي ينتظرون رد المسؤولين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان_ الخليج 365_ إسماعيل الحكمي تشهد قرية المرابي التابعة لمركز الحكامية انقطاعا للكهرباء، وأرسل الأهالي بلاغات لكهرباء جازان منذ ما يقارب 8 ساعات، لكن دون رد. وتزداد معاناة الأهالي مع ارتفاع درجات الحرارة كما تزداد معاناة المرضى وكبار السن والأطفال.

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