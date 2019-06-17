شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط مصنع لإنتاج الألبان دون ترخيص بمزرعة في الخرج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الخرج) ضبطت وزارة التجارة والاستثمار مصنع لإنتاج الألبان بمزرعة في الخرج دون أي ترخيص وضبطت بداخله 1242 عبوة منتج من الألبان ومشتقاتها. وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين أن الفرق الرقابية أغلقت المصنع واستدعت المسؤولين عنه لإكمال الإجراءات النظامية والعقوبات بحقهم.



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