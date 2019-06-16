فيديوجراف.. "الماجيك" بوقرة مستقبل ذئاب الفجيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر نادي الفجيرة الإماراتي الرهان على مدافعه الأسبق الجزائري مجيد بوقرة، بتعيينه مدرباً للفريق خلفاً لعبدالله مسفر الذي انتهي تعاقده مع الذئاب بنهاية الموسم الماضي. وانضم الجزائري صاحب الـ37 عاماً لنادي الفجيرة كلاعب من عام 2014 إلى عام 2017. وكان الفجيرة قد احتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري الخليج العربي الموسم الماضي برصيد 21 نقطة، وأفلت من الهبوط بشق الأنفس. "العين الرياضية" ترصد في الفيديو التالي أبرز المحطات التي مر بها الجزائري مجيد بوقرة خلال مسيرته الاحترافية في كرة القدم.

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