فيديوجراف.. أبرز 5 سقطات لميسي مع الأرجنتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، إلى حالات السقوط مع منتخب بلاده مجددا، عقب الهزيمة أمام كولومبيا بنتيجة 0-2، في افتتاح مبارياته ببطولة كوبا أمريكا 2019.

وفشل ميسي في قيادة المنتخب الأرجنتيني لتحقيق أي بطولة على مدار السنوات الماضية، بداية من كأس العالم 2006 بألمانيا، وانتهاء بنسخة 2018 بروسيا.

وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديوجراف التالي أبرز 5 سقطات لميسي مع المنتخب الأرجنتيني.