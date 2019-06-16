فيديو.. الفوز على كوت ديفوار يحفز جماهير أوغندا قبل مواجهة مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جاء الانتصار الودي الذي حققه منتخب أوغندا على كوت ديفوار استعداد لمنافسات أمم أفريقيا ٢٠١٩ ليحفز الجالية الأوغندية بدولة الإمارات قبل مباريات المجموعة الأولى، خاصة وأن المنتخب الأوغندي ينتظره مواجهة قوية أمام مصر.

وحقق المنتخب الأوغندي فوزا بهدف دون رد على حساب نظيره كوت ديفوار، في مباراة ودية جمعت بينهما على استاد "مدينة زايد الرياضية" في العاصمة "أبوظبي"، استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وتلعب أوغندا في كأس الأمم الأفريقية ضمن المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديموقراطية وزيمبابوي.

"العين الرياضية" تواصلت مع بعض من مشجعي أوغندا في دولة الإمارات للحديث عن منافسات أمم أفريقيا المقبلة في مصر وتوقعاتهم لمشوار فريقهم بالبطولة.