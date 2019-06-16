2019-06-16

أول ظهور بالفيديو والصور لـ عمر البشير في مقر نيابة مكافحة الفساد

متابعات الخليج 365 - متابعة

نشرت وكالة “رويترز”، مساء اليوم الأحد، مجموعة من الصور وثقت لحظة دخول وخروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مقر نيابة مكافحة الفساد.

ويعتبر هذا أول ظهور للرئيس المعزول عمر البشير منذ الإطاحة به.

وأعلن النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، يوم أمس السبت، أن عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة استئناف مدتها أسبوع.

Advertisements

وأكد أنه تم فتح عشرات القضايا الجنائية ضد قيادات في النظام السابق.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية سابقًا، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها ووجهت إلى الرئيس المخلوع عمر البشير ثلاث تهم تتعلق بالفساد.

ونقلت الوكالة عن مصدر في النيابة العامة قوله: “تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ”.