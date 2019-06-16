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الوحدة المتنقلة لـ الأحوال المدنية تقدم خدماتها في تنومة
متابعات الخليج 365 - عسير
باشرت الوحدة المتنقلة التابعة للأحوال المدنية بمنطقة عسير، اليوم الأحد، تقديم خدماتها للرجال والنساء لمدة أسبوع في محافظة تنومة بمنطقة عسير، في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية.
وتقدم الوحدة المتنقلة خلال زيارتها خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.
الجدير ذكره، أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حاليًّا في مختلف مناطق المملكة، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، واختصار الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات.
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