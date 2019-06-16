جامعة الطائف تنظم دورات تدريبية صيفية للمعلمين والمعلمات

تنظم جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، خلال إجازة الصيف للعام الدراسي الحالي، مجموعة من الدورات التدريبية لمعلمي ومعلمات التعليم العام، لمدة أربعة أسابيع، تبدأ في الرابع من ذي القعدة المقبل.

وتشمل الدورات التدريبية مجالات البحث العلمي وتوظيفه في الميدان التربوي، وتدريس العلوم والرياضيات وفق التوجهات الحديثة، إضافة إلى أساليب دعم السلوك الإيجابي لدى المتعلمين، وغيرها من الدورات الموجهة للمعلمين في مختلف الاختصاصات.

وأوضح عميد كلية التربية في جامعة الطائف الدكتور بكر بن عبدالباسط بكر كمال، أن الدورات التدريبية للمعلمين تعقد في سياق تكامل الجهود بين الجامعة ووزارة التعليم لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال تدريب المعلم وتأهيله أثناء الخدمة معرفياً وتربوياً للقيام بأدواره في تحسين وتطوير عمليتي التعليم والتعلم.

وأكد الدكتور كمال حرص كلية التربية بجامعة الطائف على أن تكون هذه البرامج ذا طبيعة تطبيقية، يرتبط محتواها باستراتيجيات التعليم والتعلم، وإكساب المعلم مهارات البحث الإجرائي، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو التعليم، بما يحقق الارتقاء بعمليتي التعليم والتعلم.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية للمعلمين ستعقد بمقر كلية التربية، فيما ستعقد الدورات الخاصة بالمعلمات في مقر شطر الطالبات بالحوية، ويمكن الالتحاق بها عبر رابط التسجيل الخاص ببرنامج التدريب الصيفي: (https://str.t4edu.com).

ولفت عميد كلية التربية الانتباه إلى أن جامعة الطائف قدمت العام الدراسي الماضي برنامجاً تدريبياً في فترة الصيف استفاد منه أكثر من ألف معلم في مختلف الاختصاصات، ولاقا نجاحاً وإقبالاً من جانب المعلمين.

وأفاد الدكتور كمال أن جامعة الطائف، ممثلة بكلية التربية، تسعى إلى تقديم العديد من البرامج الموجهة للمعلمين والمعلمات، ومنها درجة الماجستير في القيادة التربوية، وأصول التربية، والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة بمساراتها المتعددة.

وبيّن في هذا الشأن، أن كلية التربية بالجامعة تمنح درجة البكالوريوس في التربية الخاصة والتربية البدنية والطفولة المبكرة، مشيراً إلى تطوير برنامج الدبلوم التربوي مؤخراً، بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، في ضوء مبادرات مشروع التحول البرامجي في جامعة الطائف، الذي يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ومتطلباتها، ومواكبة ما تقدمه الجامعات العالمية في برامج إعداد المعلم.

وأشار عميد كلية التربية بجامعة الطائف إلى إطلاق مشروع الشراكة بين الجامعة، ممثلة بكلية التربية، مع الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، عاداً هذه الشراكة من المشروعات المهمة لخدمة الطالب والطالبة والعاملين في المجال التربوي.

وأكد الدكتور الكمال أن هذه الشراكة ستعمل على فتح آفاق لتطوير العمل بين الجهتين والاستفادة من الكوادر الوطنية والإمكانات الموجودة في جامعة الطائف والإدارة العامة لتعليم الطائف.