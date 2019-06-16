تدريب سجناء على تربية النحل وإنتاج العسل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سعيا إلى تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة، التحق نحو 80 نزيلا من نزلاء السجن العام بمنطقة الباحة أمس بالدورة التدريبية الأولى لتربية النحل، وإنتاج العسل، التي يعقدها معهد جمعية النحالين التعاونية الدولي بالباحة، لنزلاء إدارة السجن العام بمنطقة الباحة.

وتتضمن الدورة التي حضر افتتاحها مدير السجون بمنطقة الباحة العميد معيض القحطاني، ورئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة البروفيسور أحمد الخازم، تدريب النزلاء على أساسيات تربية النحل وإنتاج العسل، وتأهيلهم للالتحاق ببرامج تخصصية في تربية الملكات، وإنتاج الغذاء الملكي، وإنتاج حبوب اللقاح وغيرها من البرامج التي يقدمها معهد جمعية النحالين التعاونية بالباحة.