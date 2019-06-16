السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة في خطوة تهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية، أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بمقرها أمس اختبار الكفاءة في اللغة الصينية «HSK» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، بإشراف من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة.



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كانت هذه تفاصيل خبر اختبار الكفاءة في اللغة الصينية بجامعة المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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