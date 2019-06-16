اختبار الكفاءة في اللغة الصينية بجامعة المؤسس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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في خطوة تهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية، أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز بمقرها أمس اختبار الكفاءة في اللغة الصينية «HSK» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، بإشراف من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة.
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