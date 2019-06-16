رئيس تحرير “الشرق الأوسط” يكشف عن سبب إجراء المقابلة مع ولي العهد ويتحدث عن الانطباع...

تحدث رئيس تحرير صحيفة “الشرق الأوسط”، غسان شربل، عن سبب إجراء حوار مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في هذا التوقيت، كما تحدث عن الانطباع الذي خرج به من المقابلة فيما يتعلق بموضوع إيران. وقال شربل عن فكرة اللقاء إنه “على عادة الخيارات الصحفية، هناك أزمة في منطقة الخليج، واعتداءات متصاعدة تتعرض لها المملكة، والموقف السعودي مهم وتسلط الضوء عليه بعد القمم الثلاث التي عُقدت في مكة المكرمة، وكان من الطبيعي إجراء حوار مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”. وأضاف شربل أن الكلمة المفتاح في حديث ولي العهد عن إيران خلال المقابلة هي من شقين، الأول: “نحن لا نريد الحرب، لأن الحرب ستكون مكلفة في المنطقة”، أما التتمة فهي: “إننا لن نتردد في الدفاع عن مصالحنا”، مشيراً إلى أن هذا الموقف منطقي تماماً، فمن حق أي دولة أن تدافع عن مصالحها أمام أي تهديد.

وتابع رئيس تحرير “الشرق الأوسط” بأن المملكة أثبتت خلال الفترة الماضية أن سياستها تجاه الموضوع الإيراني تتسم بقدر عالٍ من المسؤولية، لأن إيران تقوم بخطوات مقلقة للسعودية ودول الخليج، انطلاقاً من برنامج قديم يقوم على تطويق السعودية، مرة من هذه الدولة ومرة أخرى من تلك. وحول ما لمسه من خلال المقابلة فيما يتعلق برأي ولي العهد في موقف الإدارة الأمريكية تجاه إيران حتى الآن، قال إن هناك أرضية تفاهم بين السعودية والولايات المتحدة حول هذه الأزمة، وإن كانت السرعة في التحرك تجاه الحلول والتحديات تختلف، فالسعودية دولة في المنطقة والتحديات تلامس أرضها، بينما أمريكا دولة بعيدة وبقدرات مختلفة. وأوضح أن الانطباع الذي خرج به من المقابلة هو أن السعودية تتعامل بصبر مع هذه الأزمة، ولن تنجرّ بفعل استفزازات إلى تصعيد غير مسبوق، ولن تكون البادئة بأي شكل من الحروب، لكنها ستحتفظ دائماً بورقة حقها في الدفاع عن مصالحها، مختتماً حديثه بأن من يعرف ولي العهد يعرف أن هذه القرارات جدية وحازمة وقابلة للتطبيق.