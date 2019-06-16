شاهد.. أول ظهور للبشير منذ الإطاحة به من الحكم

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في أول ظهور له منذ الإطاحة به من الحكم، شوهد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، أثناء خروجه من مكتب المدعي العام، عقب استجوابه في قضايا فساد، وأحاط به عسكريون، أثناء سيره لاستقلال السيارة.

ويأتي ظهور البشير بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيش به، عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود.

وأعلن النائب العام السوداني أن البشير سيقدم للمحكمة بعد التحقيق معه بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي، إضافة إلى 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق كلها تتعلق بالثراء الحرام وتملك الأراضي.

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