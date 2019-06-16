جون أبي زيد: تشرفت بتقديم أوراق اعتمادي إلى خادم الحرمين

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، جون أبي زيد، أنه تشرف بتقديم أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونشر السفير الأمريكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة للقائه خادم الحرمين، معلقًا بالقول: «تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وأتطلع إلى تعزيز شراكتنا الثنائية».

كانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، أعربت عن ترحيبها الحار بالسفير جون أبي زيد وزوجته في السعودية، الذي وصل لمباشرة أعماله في الثاني من مايو الماضي.

وأوضحت سفارة واشنطن –في وقت سابق- أن السفير جون أبي زيد (68 عامًا) صاحب مسيرة مهنية غنية في الشرق الأوسط، وأنه صرح مؤخرًا بأنه «على قناعة راسخة بأن المملكة العربية السعودية كانت وستظل شريكًا أساسيًّا».

ونشرت السفارة السيرة الذاتية للسفير جون أبي زيد، موضحةً أنه تقاعد من الجيش الأمريكي في عام 2007، وخلال مسيرته العسكرية التي استمرت 34 عامًا، ارتقى من قائد فصيلة مشاة إلى جنرال بأربع نجوم، وأصبح القائد الذي قضى أطول فترة في منصب قائد القيادة الوسطى الأمريكية، وبالإضافة إلى منصبه القيادي في هذا المجال، فقد عمل في البنتاجون في منصب مدير الخطط الاستراتيجية والسياسات بهيئة الأركان المشتركة، ثم عمل مديرًا للأركان المشتركة في الفترة من 2000-2003.

وأضافت السفارة أن أبي زيد كان لديه طوال حياته المهنية خبرة واسعة بالشرق الأوسط كضابط وباحث عسكري، وقد تعامل بصفته قائد القيادة الوسطى الأمريكية بانتظام مع القيادات العسكرية والمدنية في المنطقة.

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وأشارت إلى أن معرفة السفير أبي زيد الفريدة باللغة والثقافة، وبالتعقيدات في الشرق الأوسط في وقت السلم والحرب، وسجله المتميز في القيادة؛ كل ذلك يجعله مرشحًا ممتازًا لكي يكون سفيرًا لدى المملكة العربية السعودية.

وعمل السفير أبي زيد منذ تقاعده مستشارًا خاصًّا؛ حيث كوَّن شركته الخاصة للاستشارات التي تحمل اسم (جيه بي إيه بارتنرز ذات المسؤولية المحدودة – JPA Partners, LLC)، كما شغل منصب الرئيس المتميز لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت.

كما عمل أبي زيد مع مشروع الدفاع الوقائي بجامعة ستانفورد وكلية كينيدي لنظم الحكم بجامعة هارفارد، وكان جزءًا من المجلس الاستشاري للرئيس المعني بالاستخبارات، مع العديد من المسؤوليات الأخرى.

والسفير جون أبي زيد عضو في مجلس العلاقات الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وشغل مؤخرًا منصب كبير مستشاري وزير الدفاع الأمريكي لتقديم المشورة لوزير الدفاع الأوكراني.

وتخرج السفير أبي زيد في الأكاديمية العسكرية الأمريكية، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1973، وعلى درجة الماجستير في دراسات منطقة الشرق الأوسط من جامعة هارفارد في عام 1981.

ويحمل السفير أبي زيد ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة للجيش، ووسام الجدارة والنجمة البرونزية، كما حصل على مرتبة الشرف العسكرية من العديد من الدول بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وأستراليا وأفغانستان ومصر.