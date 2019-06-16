بالصور.. «الملك سلمان للإغاثة» يبدأ تأهيل 26 طفلًا جندتهم ميليشيا الحوثي

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس السبت، في مدينة مأرب اليمنية، دورة جديدة لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، وزجت بهم في الصراع المسلح.

ويستفيد من الدورة 26 طفلاً مجندًا ومتأثرًا، والتي تعد الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة التي استهدفت 80 طفلًا من محافظات يمنية مختلفة.

وسيخضع الأطفال لتأهيل مكثف لمدة 45 يومًا، يشمل تأهيلًا نفسيًا واجتماعيًا وتعليميًا، إضافة إلى أنشطة أخرى رياضية ورحلات ترفيهية وأيام مفتوحة، تهدف إلى أن يمارس الأطفال حياتهم الطبيعية، وتخليصهم مما علق في أذهانهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها، بسبب تجنيدهم أو تأثرهم بالقذائف والمتفجرات والألغام.

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وبهذا يكون المركز حتى الآن قد وصل إلى إعادة تأهيل 401 طفل مجند ومتأثر ضمن برنامجه النوعي.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 300 سلة غذائية، تزن 22 طنًا و200 كيلو جرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، استفاد منها 1.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.