«مستشار قانوني» لـ«عاجل»: قرار مجلس الوزراء 554 أزال اللبس وأكد صحة إجراءات العقاري بتحويل مستفيديه...

أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، لـ«عاجل» أن القرار رقم (554) والصادر من مجلس الوزراء بشأن تعديل البند الثالث من القرار السابق للمجلس رقم (82)، والخاص بـ«صندوق التنمية العقاري»، أزال اللبس الحاصل لدى مستفيدي الصندوق، إذ أوضح القرار الجديد بأن جميع المسجلين في قوائم الانتظار في الصندوق قبل تاريخ 23/7/1432هـ، سيحالون للاقتراض من البنوك المحلية مع إلزام الصندوق بدعم جميع من تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال بنسبة 100 %.

وقال عبدالكريم القاضي، الثلاثاء (11 يونيو 2019) أن القرار الجديد فيه تخفيف على القضاء، وتيسير على المواطنين من طلب اللجوء للمحاكم الإدارية بشأن اللبس الذي وقع بين المستفيدين بشأن القرار السابق للمجلس رقم (82)، مبينًا أن ديوان المظالم سيرفض شكلًا أي دعوى جديدة ضد صندوق التنمية العقارية بعد صدور القرار الجديد.

وكان عددٌ من المسجلين على قوائم الانتظار بالصندوق العقاري، رفعوا قضية أمام المحكمة الإدارية لإلزام الصندوق العقاري بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (82) الذي نصّ على استثناء المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 / 7 / 1432 هـ، من تنظيم الدعم السكني الذي صدرت عليه الموافقة عام 1435هـ.