«هدف» يوضح خطوات التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأحد، تهيئة خطوات ميسرة لتسجيل الفرص التدريبية في برنامج التدريب الصيفي.

وأضاف «هدف» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إتاحة التسجيل في برامج صيفي؛ يأتي إيمانًا بالدور الوطني لأصحاب المنشآت في تأهيل وتدريب الطلاب والطالبات لمستقبل سوق العمل، وذلك من خلال الرابط:

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية، أن التسجيل في برنامج التدريب الصيفي يتم بزيارة الموقع المشار إليه، والضغط على أيقونة «حساب جديد»، ثم اختيار أيقونة «حساب منشآت»، وتسجيل البيانات الأساسية للمنشأة مضافًا إليها البريد الإلكتروني، ويليه الضغط على أيقونة «سجل».

وتابع «هدف»، أنه سيتم إرسال رسالة تفعيل حساب المنشأة على البريد الإلكتروني المسجل، على أن يلي ذلك الدخول على حساب المنشأة بعد التفعيل، ثم تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لدى المنشأة.

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وكان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أكد أنه يقوم بتعويض العاملين والباحثين عن العمل مادياً عند حصولهم على شهادات مهنية معتمدة يطلبها سوق العمل؛ وذلك حرصاً على زيادة الإنتاجية في سوق العمل وزيادة فرص التوظيف والتطور الوظيفي.

وأضاف الصندوق أنه يمكن للحاصلين على شهادات احترافية من تقديم طلب تعويض عن تكاليف الحصول على الشهادة من خلال برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، والذي يتم التسجيل فيه بالدخول على الرابط https://www.taqat.sa/web/guest/professional-ceritficates ثم إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، وتقديم الطلب من خلال صفحة برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وتوقيع إقرار إلكتروني بالموافقة على التحقق من صحة الشهادة أو من خلال «هدف»، أو من يفوضه، وإقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف، ورفع الطلب من خلال الموقع وإرفاق صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد، ثم تحويل تكاليف الحصول على الشهادات مباشرة إلى حساب عبر رقم الأيبان.

وكان هدف ناشد أصحاب المنشآت الخاصة، بتسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديهم والمساهمة بتدريب الطلاب والطالبات خلال فترة الصيف وفق النسب المحددة في القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، وامتثالًا للأمر السامي الملزم لمنشآت القطاع الخاص بالتدريب، وتفاديًا للعقوبات التي قد تصدر جرَّاء عدم الالتزام بذلك.