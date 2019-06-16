بالأسماء.. وزير التعليم يكلف قيادات جديدة بالوزارة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارات بتكليف قيادات الوزارة على مستوى الوكلاء ومديري العموم، بما يتوافق مع الهيكلة ويحقق العمل على تطوير العمل التعليمي العام والجامعي.

وشمل التشكيل الإداري الجديد للمكلفين في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بوزير التعليم، تكليف الدكتور إبراهيم بن عبدالمحسن البديوي بوكالة التخطيط والتطوير، والدكتور صالح بن إبراهيم القسومي بوكالة التعاون الدولي، والدكتور خالد بن عبدالله الشافي بمكتب الوزير، وفايز بن منصور العنزي بالإدارة العامة للمتابعة، ورياض بن دخيل الدخيل بالإدارة العامة للشؤون القانونية، ومحمد بن سعد الدخيني بالإدارة العامة للإعلام والاتصال.

كما تم تكليف كل من: عبدالله بن محمد السكاكر بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وعاطف محمد العمري بمكتب تحقيق الرؤية، والدكتور محمد بن محسن الحارثي بالإدارة العامة للاستثمار والتخصص، والدكتور مرزوق بن مطلق الرويس بمركز الوعي الفكري، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح باللجنة المؤقتة للجامعات، ومبارك بن محمد العصيمي متحدثًا رسميًا للوزارة.

أما المكلفون في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بنائب وزير التعليم، في التشكيل الجديد، فهم: الدكتور عيد بن محيا الحيسوني بوكالة التعليم العام، والدكتورة تهاني بنت عبدالعزيز البيز بوكالة البرامج التعليمية، والدكتور أمين بن يوسف محمد نعمان بوكالة التعليم للشؤون المدرسية، والدكتورة حنان بنت سالم آل عامر بوكالة التعليم العام الأهلي، والدكتور محمد بن عبدالعزيز المقبل بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، والدكتور عيد بن محيا الحيسوني بمركز تطوير المناهج، والدكتور أحمد بن عبدالله قران بالإدارة العامة للمبادرات النوعية، وبدرية عبدالرحمن الغانم بالإدارة العامة للإيفاد، والدكتور سليمان الكريدا بالأمانة العامة لإدارات التعليم.

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وضم التشكيل الجديد للمكلفين في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بنائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف بوكالة التعليم الجامعي، والدكتورة لينا بنت محمد بن إبراهيم الطعيمي بوكالة الابتعاث، والدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا بوكالة التعليم الجامعي الأهلي، والدكتور ناصر بن محمد العقيلي بوكالة البحث والابتكار، والدكتور خالد بن صالح المزيني بالاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمد بن فاروق جميل عداس بالمكتبة الرقمية، ويوسف بن عبدالله العمران، بأمانة الملحقيات الثقافية.

أما المكلفون في الوكالات والإدارات العامة المرتبطة بمساعد وزير التعليم، فهم سعيد بن محمد الفروان بوكالة الخدمات المشتركة، والدكتور محمد بن عبدالله الهران بوكالة الموارد البشرية، وعبدالرحمن بن سالح الشايع بوكالة المشاريع والصيانة، والدكتور يزيد بن بدر السعوي بالإدارة العامة للتحول الرقمي، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز البهدل بإدارة أمن المعلومات، والدكتور ماجد بن عبيد الحربي، بالإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية.

من جانبه، وجه وزير التعليم شكره وتقديره لوكلاء الوزارة ومديري العموم الذين انتهى تكليفهم على جهودهم التي بذلوها خلال فترة عملهم السابقة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية القادمة.