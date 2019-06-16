ميثاق جامعي يرفض هدايا الطلاب وانتهاك الخصوصية

كشف المتحدث الرسمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز الحليبي لـ«دوت الخليج»، أمس، إطلاق وثيقة الميثاق العمل الأخلاقي والمهني في الجامعة، لترسيخ المبادئ والقواعد الضابطة للسلوك والضامنة لتحقيق أعلى مستويات الرضا خلال تقديم خدماتها لعموم المستفيدين، وتشمل الوثيقة 190 بندا، بينها 83 بندا في ميثاق أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، تشمل: الابتعاد عن المصالح الشخصية، وعدم نشر أو نقل أخبار الجامعة في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل دون أخذ الإذن من الجهة المختصة، وتجنب ذكر الزملاء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام بأمور قد تؤذي مشاعرهم، أو تعرض بهم، وبسمعتهم، أو قد يساء استخدامها من الغير، وكذلك عدم قبول أي نوع من الهدايا من الطلاب، والتعامل مع بيانات الطلاب من درجات التحصيل، وسجلات حضورهم، وبريدهم الإلكتروني وكل ما يتعلق بهم وفق مبدأ السرية والحفاظ على الخصوصية، وتجنب أي إشارات توحي بالإجبار على شراء كتب أو مقررات.

محاربة الفساد

تضمن الميثاق 34 بندا تتعلق بالقيادة الأكاديمية والإدارية، أبزها: تبني النزاهة وتعزيزها وتحري المصداقية في الأقوال والأفعال والتعاملات، والمحافظة على سرية المعلومات المطروحة في المجالس واللجان المشارك بها، وتبني مبدأ الرقابة دون تصيّد الأخطاء أو التشهير بمرتكبيها وتتبع زلاتهم، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، وتبني شعار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «معًا ضد الفساد».

متطلبات الوظيفة

شمل ميثاق الموظفين والموظفات 37 بندا، أبرزها: المحافظة على حسن المظهر العام بما يتلاءم ومتطلبات الوظيفة والعادات والتقاليد السائدة، ونبذ أي ممارسة للتعصب والتي تقوم على أساس مذهبي أو عنصري، وعدم التعرض للزملاء بكلمات أو تعليقات غير لائقة أو التقليل من شأنهم، وإطلاع الرئيس المباشر على أي تجاوزات أو ممارسات قد تحدث في العمل وتضر بمصلحة العمل.

أمانة ومصداقية

في ميثاق الطلاب والطالبات، جاء 36 بندا تدعو إلى مراعاة التسلسل الإداري في حال وجود مطالبات أو شكاوى، وتجنب العنف اللفظي أو الجسدي، والأمانة والمصداقية في كل ما يخص الأمور المالية.

هوية راسخة

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أوضح مدير الجامعة الدكتور محمد العوهلي، أن هذا الميثاق يأتي منسجما مع مبادئنـا الإســلامية الســمحة، وترسيخًا لهويتنا الوطنية الراسخة، وقيمنــا التعليمية الجامعيــة الثابتــة، إذ تمــت صياغته على نحوٍ يمكن قيادات الجامعة، وأعضاء هيئتها التدريسية، وموظفيها وطلبتها من تعزيز ثقافة العمل المتقن، وتبني مفاهيم الالتزام والجماعية والاحترافية في العمل.

نقاط تناولها الميثاق

- التعامل مع بيانات الطلاب بمبدأ السرية

- تجنب أي إشارات توحي بالإجبار على شراء كتب أو مقررات

- تبني النزاهة وتعزيزها وتحري المصداقية

- المحافظة على حسن المظهر العام

- نبذ أي ممارسة للتعصب والتي تقوم على أساس مذهبي أو عنصري