جامعة المؤسس تطبق اختبار كفاءة بالصينية

طبّقت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اختبار كفاءة في اللغة الصينية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى مناطق المملكة، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ويشرف عليه مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة، إذ قام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم عبدالسلام الحياني، بجولة في مقر اختبار الكفاءة في اللغة الصينية «HSK»، واطلع على سير الاختبارات التي تتضمن 6 مستويات.

دورات تدريبية

يهدف الاختبار إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها، من ناحية استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية، إذ تأتي ضمن برامج متنوعة لمركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة، وتشمل دورات تدريبية ورحلات علمية لدولة الصين، يشرف عليها نخبة من المختصين في مجال اللغة الصينية، وأثنى على الجهود المبذولة من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، والتي تأتي استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية، إذ يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعة وعدد من الجامعات الصينية المميزة، وتعزيز الشراكات في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.

نشر الصينية

أكد عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود محمد القحطاني، أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية تأتي مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية، وتعليمها في المدارس والجامعات، بهدف الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، موضحا أنه تم استقبال طلبات التسجيل لاختبار الكفاءة في اللغة الصينية عبر رابط إلكتروني على موقع الجامعة، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق كثير من البرامج التدريبية، وتشمل جميع فئات المجتمع.