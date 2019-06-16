أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق لـ«دوت الخليج» أننا نعيش في الفترة الحالية موسم الصيف الحار وله مراحل، وأولى هذه المراحل ما تشهده المناطق الآن، وشدة هذه المراحل الأيام القادمة، موضحا أن أمس كان أول يوم لنجم «التوبيع» بمعنى أنه تتشكل في هذا الموسم سحب عابرة وتمطر بشكل خفيف لكنها لا تتسم بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، أي أن موسم الأمطار الطبيعي انتهى في هذا اليوم. وأشار الزعاق إلى أنه خلال الأيام القادمة ستصل درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية على القيصومة وحفر الباطن والأحساء جنوب الخرج. وقال الزعاق: نعيش خلال 10 أيام قادمة أطول نهار في السنة وأقصر ليل وهو بداية الحر الشديد، وأضاف أن درجة الحرارة التي ستشهدها المناطق وحذرت منها هيئة الأرصاد من المتوقع أن تكون من 46-49 درجة مئوية، وهي درجات حرارة تم التعود عليها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: نهار طويل وليل قصير الأيام الـ10 القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.