تنسيق صحي للوقاية من الأمراض ومكافحتها

وأكد العازمي أهمية هذا القرار الذي يحقق التنسيق والتكامل بين القطاعات الصحية في إعداد الخطط والبرامج التي تهدف إلى الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتحسين الصحة العامة في المملكة، مشيراً إلى أن انضمام المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى عضوية المجلس سيسهم في زيادة التنسيق وانسجام الأنظمة واللوائح والبرامج والنشاطات في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها ومراجعتها وتقويمها بين المجلس والمركز والجهات ذات العلاقة.
ونوه بالجهود التي يبذلها وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس في سبيل تنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
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