6 مطالب لأهالي ظهران الجنوب أمام وزير التعليم

وضع أهالي محافظة ظهران الجنوب 6 مطالب لحل مشكلات تعانيها محافظتهم الحدودية، أمام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وهو يتفقد مدارس المحافظة التعليمية، ويأتي حل مشكلة طلاب وطالبات مدارس التوأمة، وتقليص التخصصات في كلية البنات، على رأس قائمة تلك المطالب.

مبان مستأجرة

طالب أمين مجلس الأهالي، عوض محمد آل خزيم، بحل مشكلة معاناة طلاب وطالبات مدارس النطاق الأحمر، وازدحامهم داخل غرف مبان مستأجرة وعلى فترتين "صباحية ومسائية"، وأكد آل خزيم ضرورة دعم ميزانية إدارة التعليم وزيادة ميزانيتها من المعلمين والمعلمات والوظائف المختلفة.

كما طالب عضو المجلس البلدي حامد دليم آل زاهر، الوزيرَ آل الشيخ بمقابلة وفد الأهالي والاستماع إلى جميع المطالب وتحقيقها، خاصة استئجار مقرات جديدة في مدارس التوأمة. وأضاف أن من أهم المشكلات التي قابلت أولياء الأمور هي مشكلة النقل المدرسي، وعدم قيام شركة تطوير بالدور المنوط بها في توفير وسائل نقل، أو دفع مقابل مادي لأولياء أمور الطلاب والطالبات، إذ اضطر كثير منهم إلى استئجار سيارات غير آمنة على حسابهم الخاص.

تقليص التخصصات

شدد ناصر صالح القاضي، على ضرورة قيام الوزير آل الشيخ بمساءلة المسؤولين عن عملية تقليص التخصصات بكلية البنات في ظهران الجنوب إلى 3 أقسام لم يعد سوق العمل يقبل خريجاتها، وقال «في الوقت الذي انتظر الأهالي فتح أقسام طبية وهندسية وإدارية، فإذا بهم يصدمون بتقليص التخصصات، مما ينبئ بغلق كليتهم اليتيمة».

مطالب الأهالي

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- حل مشكلات مدارس النطاق الأحمر

- استئجار مقرات لمدارس التوأمة

- دعم الإدارة التعليمية

- افتتاح تخصصات جديدة في كلية البنات

- تنفيذ مشروع المدينة الجامعية

- تنفيذ مشروعي الكلية التقنية للبنين والبنات