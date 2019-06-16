أمير تبوك يتابع إنجاز مشروعات النقل

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان الحويطي، الذي أطلعه على تقرير عن المشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشروعات التي تم الانتهاء منها.

وأشاد أمير تبوك بالجهود التي يبذلها القائمون على فرع وزارة النقل بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به قطاع النقل بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

وأعرب الحويطي عن بالغ شكره وتقديره لأمير تبوك على ما تحظى به مشروعات النقل بالمنطقة من متابعة واهتمام منه.

ومن جهة أخرى اعتمد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الثامن والعشرين.