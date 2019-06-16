صحة الرياض تخدم 440 ألف طالب

أعلنت صحة الرياض النتائج النهائية للمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان بمنطقة الرياض لعام 1439 – 1440هـ، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان بين طلاب وطالبات المدارس الابتدائية.

وأوضحت أن المبادرة تضمنت تنظيم العديد من المحاضرات المتخصصة على الطلاب والطالبات، والكشف على أسنانهم ووضع مادة الفلورايد، وتمت إحالة الطلاب والطالبات للعلاج بمراكز طب الأسنان للحالات التي تستدعي ذلك، وحققت إدارة طب الأسنان هذا العام أرقاما غير مسبوقة في هذا المجال، حيث قامت بزيارة 1548 مدرسة وتقديم الخدمة التوعوية والوقائية إلى 440075 طالبا وطالبة.

وأشارت إلى إن المبادرة نفذها فريق عمل كبير مكون من أطباء وطبيبات الأسنان وأخصائيين وأخصائيات صحة الفم والأسنان ومساعدي ومساعدات الأسنان على مستوى منطقة الرياض بشكل عام، ولفتت إلى أن الأطباء والطبيبات وفرق العمل في مراكز طب الأسنان داخل مدينة الرياض قاموا بزيارة 883 مدرسة شملت 295327 طالبا وطالبة.

كما تم تطبيق المبادرة في 328 مدرسة شملت 39627 طالبا وطالبة خارج مدينة الرياض، بمشاركة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لمحافظات منطقة الرياض.

وحرصت صحة الرياض على تفعيل الجانب التطوعي لتطبيق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، حيث أنجز الأطباء المتطوعون زيارة 283 مدرسة وإجراء الخدمات التوعوية والوقائية لعدد 105121 طالبا وطالبة داخل وخارج مدينة الرياض.