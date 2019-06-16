أمين عسير يرأس اجتماع رؤساء البلديات

رأس أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، صباح أمس، الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات بالمنطقة، وذلك في قاعة الاجتماعات بالأمانة وبحضور وكلاء ومساعدي الأمين، ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة، إذ تمت مناقشة الموضوعات المدرجة، واستعراض التجارب والمبادرات الناجحة.

وفي بداية الاجتماع، قدم الحميدي التهنئة لجميع رؤساء البلديات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما قدم الحميدي شكره إلى جميع العاملين بالبلديات، على ما قدموه من جهود أسهمت إسهاما كبيرا في نجاح الأعمال الميدانية والإدارية والفنية والرقابية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأثنى الحميدي -خلال الحفل- على الجهود الجماعية من البلديات ودورها في نجاح الخطط العملية التي أعدت للاستقبال عيد الفطر المبارك. داعيا الجميع إلى الاستمرار في العمل بالنهج نفسه الذي تميزوا به خلال أدائهم واجباتهم.

ونوّه الحميدي -خلال اللقاء- بضرورة استكمال الاستعدادات والتجهيزات وتكثيف الخدمات البلدية المقدمة في موسم الصيف، والذي يشهد قدوم أعداد كبيرة من الزوار إلى المنطقة.