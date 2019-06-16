المزمار وكنز البلد ينعشان موسم جدة

تواصلت فعاليات موسم جدة اليومية التي تنتشر في مناطق مختلفة من عروس البحر، تشمل شمالها وجنوبها وأحياءها الحديثة والقديمة، في كل من منطقة جدة التاريخية ومنطقة الواجهة البحرية، إذ تعبق رائحة التاريخ والفن الفولكلوري وعروض الليزر والسينما والمسابقات والبطولات الرياضية

جدة التاريخية

أقيمت في جدة، أمس، ضمن موسمها الصيفي الممتد بين شهري يونيو ويوليو 2019 عدة فعاليات: «النوتة الموسيقية، والمسرح، وعروض فولكلور المزمار، وعرض ثلاثي الأبعاد، ومنطقة الأطفال كانت مفعمة بالحيوية والألعاب التي تدفق عليها الصغار».

القائمون على موسم جدة استطاعوا إبراز الهوية المميزة لمنطقة جدة التاريخية، خلال الفعاليات المتنوعة التي تحيي تراث وحضارة هذه المنطقة، وتحمله لزوارها من كل أنحاء العالم على وقع عروض الفولكلور، وألحان وأهازيج الزمن القديم، وحزمة من الفعاليات المميزة في مجالات الفن والثقافة والطعام والترفيه والتسوق، بدأت بفعالية «الفن جميل» وفعالية «زاوية 97» إلى جانب تجربة تسلق المباني الأثرية، ومسابقة «كنز البلد».

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الواجهة البحرية

في منطقة الواجهة البحرية، أقيمت كثير من الفعاليات في XJED، وقدم المشاركون فنون الخط العربي، والسينما الخارجية، وعروض الليزر، وآي ويش، وبطولة لكرة السلة 303، وعروضا فولكلورية.

وتحتضن الواجهة البحرية عدة فعاليات جذابة، أبرزها: المطاعم العالمية والورش الإبداعية. وقد أضافت اللجنة المنظمة اللمسات الجمالية المضيئة ذات الطابع البحري لواجهة جدة البحرية، وكثير من الأنشطة الترفيهية والمعالم السياحية الفنية والأخرى التفاعلية. وقد تم تقسيم منطقة الفعاليات إلى عدة مناطق تستهدف مختلف الفئات العمرية. ففي الوقت الذي يستمتع الأطفال بمشاهدة مسرحياتهم الخاصة، وعروض الألعاب النارية، يتسنى للجميع -بما فيهم كبار السن- مشاهدة العروض الفولكلورية والرقصات الشعبية.