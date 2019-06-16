

إمباري 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

أدّى محافظ عقلة الصقور سليمان بن علي الفوزان ، بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبدالإله الحلو عيسى الحربي ، الذي استشهد أثناء تأدية عمله في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي ، وذلك في جامع مركز إمباري التابع لمحافظة عقلة الصقور.

وعقب الصلاة نقل محافظ عقلة الصقور ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وسمو أمير منطقة القصيم ، وسمو نائبه لوالد وأسرة الشهيد ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يتقبله في الشهداء والصالحين ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائب أمير المنطقة ، ولمحافظ عقلة الصقور على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم ، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.

وقد أدى الصلاة مع محافظ عقلة الصقور ، رئيس مركز إمباري عبدالله بن علي البشر ، وقائد لواء عمر بن عبدالعزيز للأمن الخاص بالنيابة العميد محمد بن مهدي السبيعي ، وعدد من القيادات المدنية والعسكرية ، ووالد وذوي الشهيد وجموع من المواطنين.

// انتهى //

22:44ت م

0184





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ عقلة الصقور يؤدي صلاة الميت على الرقيب عبدالإله الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.