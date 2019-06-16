السعودية اليوم / محافظ خيبر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للحج بالمحافظة



المدينة المنورة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

رأس محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للحج بالمحافظة ، بحضور وكيل المحافظة مشعان بن مقبل العنزي، ومديري الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن .

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

وحث المحافظ ، الجميع بمضاعفة الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله ، منوهاً بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من جهود لخدمة ضيوف الرحمن في كل عام.

// انتهى //

21:39ت م

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