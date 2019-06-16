

طرابلس 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبية، في قطاع طرابلس، مساء أمس, من إنقاذ 91 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 3 نساء، وطفلان، وقد تمت عملية الإنقاذ على بعد 35 ميلًا شمال شرق القرة بوللي.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية، في بيان له اليوم، انه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، ثم سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء السبعة.

// انتهى //

19:08ت م

0161





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السلطات الليبية المختصة تنقذ 91 مهاجرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.