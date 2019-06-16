السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب الأردني يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية

الرياض 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونه بمكتبه في مقر المجلس بعمان اليوم, وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية برئاسة عضو مجلس الشورى عضو اللجنة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي, وبحضور صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية, وذلك في إطار زيارته الرسمية التي يقوم بها الوفد للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حاليا.

وفي مستهل الاستقبال أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن ترحيبه بزيارة رئيس وأعضاء اللجنة للأردن، مشيداً بالعلاقات التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية, مضيفا أن العلاقات الثنائية بين البلدين علاقات استراتيجية تتطور في منحى تصاعدي, مثمناً مستوى التعاون الثنائي في المجال البرلماني، داعيا الى تعزيز العمل العربي المشترك.

ثم قدم معالي رئيس مجلس النواب نبذة تعريفية عن مجلس النواب الأردني والدور الذي يقوم به في المجالين التشريعي والرقابي.

من جانبه نقل رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية معالي الأستاذ صالح الخليوي تحيات معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمعالي رئيس مجلس النواب الأردني، معربًا عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومجلس النواب الأردني بصفة خاصة، مؤكداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والمجلسين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

بدوره أكد سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن أهمية الدور الذي تؤديه لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الحوار وتبادل الآراء لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، لافتًا الانتباه إلى أهمية وجود تنسيق دائم بين المجلسين لتوحيد المواقف والتنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية مما يساعد على توضيح مواقف الدولتين والدفاع عن قضايا الأمة.

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق.

من جانب آخر عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الدكتور نضال الطعان بقاعة عبد الحليم النمر اجتماعاً اليوم, مع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية برئاسة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي.

واستهل رئيس لجنة الشؤون الخارجية اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي, مشيداً بتطور العلاقات التاريخية بين البلدين وهو ما عكسته النتائج الإيجابية للاجتماعات المشتركة على مستوى كبار المسؤولين في البلدين, معرباً عن تطلع الجميع قطف ثمار التعاون المشترك في جميع المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور نضال الطعان مواقف المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الثابتة تجاه القضية الأساسية للعرب وهي القضية الفلسطينية.

من جانبه وجه رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الشكر لحفاوة الاستقبال والترحيب بوفد مجلس الشورى، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع المملكة العربية السعودية لتطويرها في كافة المجالات.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية في وجه هجمات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وتناول الاجتماع الاستثمارات السعودية في الأردن، وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه البلدان الشقيقان في محورهما الإقليمي الهادف إلى تشجيع الأمن والسلم الدوليين.

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حضر اللقاء صاحب سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن.

ومن جهة ثانية قدم رئيس الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس النواب الأردني الدكتور خير أبو صعيليك شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على نجاح قمم مكة الثلاث، مؤكدًا وقوف الأردن إلى جانب المملكة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تتم في ظل التهديدات الحوثية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في قاعة عبد الحليم النمر بالمجلس مع وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية, حيث رحب الدكتور خير أبو صعيليك في مستهل الاجتماع برئيس وفد اللجنة معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي والوفد المرافق له, متمنياً له ولمرافقيه طيب الإقامة في الأردن.

وأكد عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين في ظل القيادتين الكريمتين في البلدين الشقيقين، وحرصهما على توطيد العلاقات على مختلف الصعد.

من جانبه أعرب معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي عن شكره وتقديره للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً على ما وجده وفد مجلس الشورى من كرم ضيافة وحسن استقبال، متمنياً للأردن الشقيق التقدم والتطور والازدهار في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

وقدم معالي الأستاذ صالح بن منيع الخليوي نبذة تعريفية عن تاريخ مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ودوره الرقابي والتشريعي وما يقوم به من دور في رقابة أداء الأجهزة الحكومية بهدف تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وآلية عمله ولجانه المتخصصة، وعضويته في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.

كما جرى في الاجتماع بحث آفاق التعاون بين البلدين وسُبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة الأخوة الأردنية السعودية بمجلس النواب.

وكان وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية قد وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي في وقت سابق من يوم أمس حيث كان في استقبال الوفد لدى وصوله رئيس لجنة الأخوة الأردنية السعودية الدكتور خير أبو صعيليك.

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17:21ت م

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