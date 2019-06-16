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عبدالله الخالدي: الوطن آمن وجيشنا قادر على ردع الميليشيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو مجلس الشورى عبدالله بن راشد الخالدي: إن ما تعرض له مطار أبها الدولي من هجوم غاشم من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران يعتبر امتدادًا لما تقوم به هذه الميليشيات الانقلابية منذ سنوات داخل اليمن الشقيق من أعمال إجرامية، وكذلك محاولاتها اليائسة المجرمة لاستهدف المواقع المدنية بشكل عشوائي والذي تتصدى له دفاعاتنا الجوية بنجاح.
وأضاف الخالدي: أن قواتنا المسلحة بكافة قطاعاتها قادرة على ردع هذه الفئة المجرمة والرد عليهم وتحييد خطرهم، وسيبقى متابعات الخليج 365 والمقيم على حد سواء فيه هذه البلاد آمنًا مطمئنًا، ولن تؤثر عليه هذه المحالات العبثية التي ينفذها هؤلاء المجرمين لخدمة أهداف إيران وتنفيذ أجندتها في المنطقة، غير مراعين لما يمر به الشعب اليمني الشقيق من معاناة نتيجة ما يقومون به أفعال بشعة في حق شعبهم في المقام الأول وكذلك حق المملكة التي قدمت كل الدعم والمساعدة لهذا الشعب الشقيق.
ودعا الخالدي الله أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويوفقهما لما فيه خير بلادنا الغالية ومواطنيها، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها بجهود أبنائها الأبطال رجال القوات العسكرية والأمنية بكافة قطاعاتها الذين يقفون سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن وحدوده.
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