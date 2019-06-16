حساب المواطن يرد على يمني يريد الحصول على دعم البرنامج

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حساب متابعات الخليج 365 يرد على يمني يريد الحصول على دعم البرنامج
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساءل مقيم يمني بشأن إمكانية انضمامه إلى حساب متابعات الخليج 365 والحصول على الدعم كمستفيد من البرنامج.
ورد حساب متابعات الخليج 365 على اليمني بالتأكيد على أنه لا يمكن لغير السعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي؛ حيث إن من شروط الأهلية أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة التاسعة عشرة (يونيو 2019).
وأوضح البرنامج أنه يمكن تقديم الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابـط (هنا).
وأودع حساب متابعات الخليج 365 الاثنين الماضي 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 19 لشهر يونيو الجاري، مبينًا أن إجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه تجاوزت 45 مليار ريال.
وبلغت نسبة المستفيدين الذين استوفوا شروط الاستحقاق في الدفعة الأخيرة 83%، وتجاوز عددهم 12.4 مليون مستفيد وتابع، بينما بلغ إجمالي المدفوعات بأثر رجعي منذ انطلاق البرنامج حتى الآن 342 مليون ريال.
التسجيل مستمر:
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ21، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي(هنا).
ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين.
شروط الأهلية:
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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