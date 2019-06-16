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2019-06-16 ضبط مصنع ألبان في مزرعة بالخرج يعمل بدون ترخيص متابعات الخليج 365 - الخرج ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية، مصنعًا في الخرج تم تشغيله داخل إحدى المزارع لإنتاج الألبان بدون وجود التراخيص اللازمة. وأكدت التجارة أنها ضبطت 1242 منتجًا من الألبان ومشتقاته، فيما استدعت صاحب المصنع بعد إغلاقه لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. Advertisements









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