الان تتابع “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 27 دقيقة - 10:03 م, 16 يونيو 2019 م التعليقات: 0 “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق في جازان، وتتضمن مناطق (احد المسارحة – الحرث – الدائر – الدرب – الريث – الطوال – العارضة – العيدابي – جازان – صبيا – ضمد – فيفا – هروب). وقالت: “بداية الإنذار الساعة: 10:00 ص الأحد الموافق 13-10-1440، ونهاية الإنذار الساعة: 11:30 م الأحد الموافق 13-10-1440”.

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