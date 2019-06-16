جامعة الملك عبدالعزيز تطلق “اختبار الكفاءة في اللغة الصينية”

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، إطلاق اختبار الكفاءة في اللغة الصينية “HSK”، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وتهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية، بإشراف نخبة من المختصين في مجال اللغة الصينية.