الان تتابع الجمارك السعودية: منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية ابتداء من هذا الموعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أكدت الجمارك السعودية أنها ستمنع الجمارك السعودية استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية و قالت إن القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من 23 أغسطس القادم وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

و أضافت الجمارك إنه لمزيد من المعلومات ولتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية يُرجى الدخول للصفحة عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/2MbURGl

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