الان تتابع شاهد.. الفنان خالد عبد الرحمن: أكلت لحم الضبع وشربت مرقته لهذا السبب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الفنان خالد عبدالرحمن، عن سبب تعافيه من آلام الكلى “بعد الله”، قائلا: “تعافيت منھا بعدما تناولت لحم الضبع الأبيض”.
وأضاف خلال حوار في برنامج “صباح السعودية”، أن ھذا النوع من الضباع يعیش في مكانین فقط في العالم جنوب المملكة وفي أفريقیا.
وتابع: “تمكنت من اصطیاد الضبع لكن لم أذبحه وقررت اصطیاد ضبع آخر من النوع العادي وذبحته وأكلت لحمه وشربت مرقه فشفيت”.
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