شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب قدم «وزير الصحة» شكره عبر تويتر لموظف في بريدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

قدم وزير الصحة توفيق الربيعة شكره لمدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة موسى هزازي، على تصرفه، بعد إنهائه حالة غضب كانت تعتري أحد المراجعين للمستشفى بكلمات «سم وأبشر من عيوني»، مشيراً إلى أن تصرف هزازي يدل على شعوره بحجم المسؤولية.

«وطالب الربيعة في تغريدة عبر حسابه في تويتر زملاءه في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم.

وكان هزازي قدأنهى نوبة غضب كانت تعتري أحد المراجعين داخل المستشفى بعد أن لاحظ المدير تجول المواطن وعلى وجهه أثار الغضب، وخلال حديث الأب واجهه المدير بـ»سم وأبشر" الكلمات والتي أطفأت ثورته ولم يستطع الأب حيال ذلك الا احتضان المدير وشكره.

المشهد العفوي الذي رصدته كاميرات المراقبة في مستشفى بريدة والتي أظهرت انفعال الأب الواضح.