آل الشيخ يتفقد المشاريع والخدمات التعليمية في نجران

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) وصل وزير التعليم حمد آل الشيخ صباح اليوم (الأحد) إلى منطقة نجران، وذلك في زيارة تفقدية لعدد من المشاريع والخدمات التعليمية. وصل وزير التعليم حمد آل الشيخ صباح اليوم (الأحد) إلى منطقة نجران، وذلك في زيارة تفقدية لعدد من المشاريع والخدمات التعليمية. والتقى حمد آل الشيخ أثناء زيارته، بقيادات التعليم الجامعي والعام والمواطنين.



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