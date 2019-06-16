شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن فرحان: فتح المرحلة الثانية من الابتعاث لتمكين «أبناء وبنات العلا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) كشف محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدر بن عبدالله بن فرحان عن فتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير كشف محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا بدر بن عبدالله بن فرحان عن فتح المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث، تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير محمد بن سلمان لتمكين أبناء وبنات العلا. وأوضح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان في تغريدة عبر حسابه في تويتر أن المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث تمكن أبناء وبنات العلا من دراسة 9 تخصصات في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا، مؤكداً أن بناء الإنسان وتطويره جوهر رؤية 2030.



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