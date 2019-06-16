رئيس هيئة تقويم التعليم: شراكة استراتيجية لتحقيق الأهداف التعليمية لرؤية 2030

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان أن الهيئة ستواصل مسيرتها في الفترة المقبلة باستقلالية وشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم والجامعات وجميع قطاعات الدولة لتحقيق الأهداف التعليمية لرؤية 2030 وجميع برامجها التنفيذية، والعمل على استكمال تنفيذ القرارات السامية في تطوير منظومة تقويم التعليم والتدريب في إطار مؤسسي واحد.

وأعرب رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها سلفه في رئاسة الهيئة الأمير الدكتور فيصل المشاري، في تطوير أعمالها مؤسسيا، وتفعيل خططها وبرامجها ومشاريعها الطموحة من خلال المراكز التابعة للهيئة والإطارات الوطنية التي اعتمدتها لتؤطر المعايير والإجراءات التطويرية، وقياس جودة المخرجات التعليمية، مشيرا إلى أن ما تحقق لهيئة تقويم التعليم والتدريب بإشراف من مجلس إدارتها في الفترة الماضية من جهود تطويرية يوفر قاعدة صلبة للانطلاق نحو مزيد من التحسين والتطوير في مجالات التقويم والاعتماد، بما يواكب تطلعات القيادة لتطوير قطاعات التعليم والتدريب في المملكة ورفع جودة مخرجاتها.

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ونوه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أهمية دور الهيئة في تفعيل برامج رؤية المملكة 2030، ومنها برنامجا تنمية القدرات البشرية وتعزيز الشخصية السعودية.

وأكد على عزمه العمل مع جميع منسوبي ومنسوبات الهيئة والمراكز التابعة لها على تطوير منظومة الهيئة بتحديث ممارسات الحوكمة والإدارة فيها للارتقاء بها إلى المعايير الدولية، وضمان مستويات عالية من الشفافية والمساءلة، لرفع قدرتها على مواكبة التحديات التي تفرضها التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة حاليا في جميع المجالات، ولا سيما في مجالي التعليم والتدريب.

يذكر أن الدكتور زمان متخصص في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، وهو أستاذ مشارك في السياسات التعليمية المقارنة، وشغل في الفترة الماضية منصب مدير جامعة الطائف، ومدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم.