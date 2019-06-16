الفيصل يستعرض مبادرة «حج بلا بلاستيك» مع نائبة فرنسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، مع النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي عضو لجنة الصداقة الخليجية الفرنسية ناتلي قوليه، جوانب التعاون فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وخاصة مبادرة «حج بلا بلاستيك».

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وتطرق الفيصل خلال اللقاء إلى جهود حكومة المملكة في خدمة المقدسات وضيوف الرحمن، مؤكدا أن ملك هذه البلاد اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، كما سخرت الحكومة الرشيدة كل الإمكانات المادية والبشرية لخدمة الحرمين وقاصديهما وتوفير أفضل الخدمات لهم.

ونوه إلى العناية بالجانب البيئي خاصة في موسمي الحج والعمرة، مستشهدا بتطبيق مبادرة «حج بلا بلاستيك» بشكل جزئي خلال موسم حج العام الماضي في عدد من مخيمات الحجاج، إلى جانب عدد من المشاريع الصديقة للبيئة التي جرى تنفيذها ومن بينها التخلص من النفايات في المشاعر المقدسة بشكل علمي وحديث.

من جانبها قدمت النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي شكرها لإمارة المنطقة والقائمين على مبادرة «حج بلا بلاستيك» نظير البرامج الصديقة للبيئة التي تنفذ ومن شأنها المحافظة على البيئة ومقدراتها، مؤكدة الاستعداد للتعاون فيما يتعلق بتطوير هذا الجانب من المبادرات خاصة في الجوانب التقنية.