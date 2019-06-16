الفن والابتكار والعروض العالمية تضيء موسم جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة جدة

استقطبت مواقع إقامة موسم جدة الخميس وفي طليعتها مدينة الملك عبدالله الرياضية، والمنطقة التاريخية بمحافظة جدة، وكورنيش الحمراء، والواجهة البحرية، ومنطقة أبحر، زوارها بطيف واسع من الفعاليات والأنشطة والتجارب التي تهدف لإبراز الفرص التنموية التي توفرها المملكة والتي تجاوزت 150 فعالية محلية وعالمية.

ويسلط موسم جدة الضوء على مقومات جدة كإحدى الوجهات السياحية الرائجة في العالم، وتعزيز مكانتها كعاصمة للسياحة في المملكة من خلال إعادة تشكيل قطاع الفعاليات والمناسبات، وتشغيلها وإدارتها بكونها إحدى أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، حيث تستمر فعاليات موسم جدة حتى 15 ذي القعدة المقبل.

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كما يستضيف موسم جدة فرقا عالمية، وتقديم عروض التشويق والإثارة حيث تحتضن الواجهة البحرية بجدة عدة فعاليات جذابة.

ومن المقرر أن تحتضن جدة التاريخية المزاد الخيري الأول من نوعه في المملكة في 23 شوال الحالي الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار «كريستيز» داخل بيت نصيف التاريخي الذي يتضمن أكثر من 40 عملا خاصا لنخبة من الفنانين العرب المعاصرين من المملكة وبلدان أخرى من الشرق الأوسط، فيما سجل كورنيش الحمراء أعلى نسب إشغال فندقيٍ في جدة عبر الوحدات القريبة منه، ولا يزال يستقبل الزوار والضيوف ليشاهدوا الروائع التي يقدمها، بدءا بحديقة الوهج، حيث يمتزج الفن والتقنية والابتكار معا لينتج مهرجان الضوء الساحر في الهواء الطلق مع قطع فنية مميزة ومخصصة توحي بسحر عالم البحر الأحمر تحت الماء، إلى جانب إضاءة أمسيات جدة مع مهرجان «لاس فالاس» الذي يستمر تنظيمه طوال الموسم ، ويقدم منحوتات فريدة تشرح ثقافات البلاد المختلفة وخلفياتها الفنية ستنتشر على طول منطقة الحمراء لتنسجم مع العروض المختلفة التي ستشهدها هذه الوجهة الحالمة.

كما حصل الأطفال خلال فعاليات موسم جدة على كثير من المتعة والمرح مع مرافق اللعب والترفيه الموزعة على منطقتين تتضمنان ألعاب القفز وتسلق الجدار، كما هيئ موضعان لاحتضان التائهين.