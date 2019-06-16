السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة
كشفت أول أوبرالية سعودية، الفنانة سوسن البهيتي أن أداءها الأوبرالي للنشيد الوطني في الحفل الموسيقي لأوبرا لاسكالا الإيطالية في الرياض هو أول حفل رسمي لها بالسعودية، مبينة أن لديها حفلات جديدة ولكنها تحت التخطيط.
وقالت سوسن لـ»مكة» إن لديها توجها في الفترة الحالية للأغاني التراثية السعودية، التي تغنى بطريقة الأوبرا بطريقتها الخاصة، بجانب عملها على الأوبرا العربية، مبينة أنها قدمت أغنيتين سابقتين في جدة التي تحمل لجمهورها معزة خاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوبرالية السعودية سوسن: سأقدم الأغاني التراثية بطريقة الأوبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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